Een jaar alleen op de oceaan: ‘Een gevoel van nietigheid, dat is het’

Rhoon – Wat maakt het leven de moeite waard? Rob Biersma (71) maakte een solozeilreis naar Suriname. Hij bundelde de mails die hij schreef aan vrienden en familie. „Mijn beide kinderen gaven me hun fiat. Prima pap, jij kan dat. Andere mensen zeiden: je bent gek.”

We hebben afgesproken op zijn boot. De Rissa, genoemd naar de oceaanmeeuw Rissa tridactyla, ligt in het haventje van Rhoon, bij Rotterdam. Met deze niet meer dan tien meter lange zeilboot maakte Rob Biersma (71) vier jaar geleden een solozeiltocht naar Suriname. De reis duurde een jaar: een half jaar heen, een half jaar terug. Er waren tussenstops (Azoren, Canarische Eilanden, Caraïben), dan bracht hij een paar weken door met familie of vrienden. Maar meestal was hij alleen op de oceaan. Dan mailde hij bijvoorbeeld hoe er een ongekend harde wind was opgestoken. (NRC)