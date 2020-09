Ook zonder HISWA toch de HISWA Boot van het Jaar 2020: de Bronson 50 van Steeler Yachts

Persbericht

Lelystad – Ondanks dat de Hiswa te water 2020 in Lelystad niet kon doorgaan, is het de organisatie toch gelukt de verkiezing van de Boot van het Jaar 2020 te organiseren. Vanwege de Corona regels werd gekozen voor een geheel nieuwe digitale opzet met prijzen in vijf verschillende categorieën. Bij de verkiezing van de innovatieprijs werd de Bronson 50 van Steeler Yachts uit Steenwijk de overtuigende winnaar.

Vertegenwoordigers van de belangrijkste watersportmedia, aangevuld met twee experts uit de branche en de organisatoren van de Hiswa te water vormden de jury voor de verkiezingen in de vier categorieën innovatie, start-up, oeuvre en lokale held. Alleen de publieksprijs werd door gekozen door de ‘gewone’ watersporters, die via internet hun stem konden uitbrengen.

De Steeler Bronson 50 won de innovatieprijs omdat Steeler Yachts altijd weet te verbazen met innovatieve ontwerpen. Het innovatieve zit bijvoorbeeld in het enorme windscherm, dat niet alleen de cockpit omsluit, maar ook het achterste deel van het interieur in het voorschip. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen deze twee leefruimten. ’s Avonds sluit je de kajuit af door middel van een glazen plafond. Revolutionair is eveneens de in eigen huis ontwikkelde bimini met twee functies: bij mooi weer beschermt deze tegen de zon en door de kantelfunctie kan deze over de voorruit worden gelegd tegen de wind.

In de categorie innovatie eindigde de Dehler 30 OD op de tweede plaats. Deze boot springt er bij de zeilboten echt bovenuit. Het -op zich niet nieuwe – idee van een eenheidsklasse wordt hier consequent doorgevoerd. Er is een hele reeks elementen doelgericht en efficiënt samengebracht in een opvallende en toch nog leefbare romp, met daarbovenop een super-aanpasbare tuigage. Highlights zijn de aandrijving, het open roersysteem, de waterballast, de voetensteun, de doorkijk in het schuifluik en de plaats voor het reddingsvlot.

De derde prijs in de innovatie categorie ging naar de Saxdor 200 Sport. De ontwerper heeft bij veel andere merken zijn sporen verdiend en ontwikkelde nu een interessant nieuw concept met uitstekende vaareigenschappen en een bijzonder scherpe prijs. Daarnaast zijn de slaapmogelijkheid in het voorschip van dit zes meter bootje en de slimme, te verlagen voorruit van de stuurconsole, innovatief te noemen.

De Boot van het Jaar prijzen in de overige categorieën worden later deze week uitgereikt.

Meer informatie www.hiswatewater.nl, www.steeleryachts.com, www.dehler.nl, en www.hollandsport.nl (Saxdor)