Belgisch zeilteam wint EK-zilver op nieuwe olympische discipline ‘Mixed Offshore’ zeilen

Genua (Italië) – Het Belgische zeilteam Red Dolphins met aan boord Jonas Gerckens en Sofie Faguet zeilde zaterdag 5 september op 10:45u over de finishlijn van het EK Mixed Offshore zeilen. Met deze prestatie winnen ze voor een tweede keer op een rij de zilveren medaille in dit kampioenschap. Het Nederlandse team Annemieke Bes en Douwe Broekens eindigde op de zesde plaats. Er waren acht deelnemende boten.

Deze gemengde doublehanded offhsore klasse zal zijn debuut maken op de Olympische Spelen van 2024 van Parijs. Offshore-mix is 4 dagen en 3 nachten op zee en het is de enige beoogde Olympische sport die dag en nacht doorgaat. Er wordt gezeild met mixed landenteams van twee mensen op boten die door de organisatie geleverd worden. De boot voor dit EK was een L30 maar staat nog niet vast voor 2024.

Einduitslag

1 FRA – Bejamin Schwartz en Marie Riou 65:46.37

2 BEL – Jonas Gerckens en Sophie Faguet

3 ESP – Iker Martinez en Natalia Via-Dufresne

4 ITA – Claudia Rossie en Mateo Mason

5 GER – Lena Weiskiche en Rasmus Topsch

6 NED – Annemieke Bes en Douwe Broekens

7 GBR – James Harayda en Dee Caffari

8 IRL – Conor Fogerty en Susan Glenny

(Clubracer, TeamNLzeilen)