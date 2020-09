Schip al maanden voor anker in Beulakerwijde, ‘Hopelijk krijg ik nog ergens een vaste plek in Steenwijkerland’

Steenwijkerland – Alleen, maar niet eenzaam ligt Piet van Schendel met zijn schip Disponibel midden in de Beulakerwijde bij Giethoorn. ,,Ik hoop nog steeds op een vaste plek aan de wal in Steenwijkerland”, zegt hij.

De schipper en eigenaar van het historische binnenvaartschip Disponibel lag twee jaar lang met zijn schip in de haven van Steenwijk, maar moest in april onder dwang de haven verlaten. De gemeente Steenwijkerland en hij verschilden van mening over een toezegging dat hij daar een vaste ligplaats had.

Nu ligt hij voor anker midden in de Beulakerwijde en vaart regelmatig met een klein bootje én fiets naar de haven in Giethoorn, om dan op de fiets naar een camping in de buurt te rijden waar hij een ‘Pipo de Clown’-woonwagen heeft staan. (deStentor)