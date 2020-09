Plannen voor nieuwe kleine jachthaven in Barendrecht op het punt van realisatie

BARENDRECHT – De gemeente is voornemens een vergunning te verlenen voor de aanleg van een jachthaven(tje) langs het Waaltje, ter hoogte van de Noldijk 89/Waalviaduct. “Het opknappen van deze aanlegvoorziening is in de Waalvisie benoemd tot één van de prioriteiten. De locatie is aangewezen als sleutelplek met de potentie voor de aanleg van een echt haventje.”

Onderdeel van dit plan is de realisatie van een clubgebouw, waarvoor de gevraagde vergunning vereist is (afwijken van bestemmingsplan). De plannen voor de herontwikkeling van het ‘verwaarloosde haventje‘ werden in 2017 al aangekondigd: Een tweede leven voor haventje bij het Waalviaduct. (www.barendrechtnu.nl)