Drie jaar cel voor man die in Werkendam op boot vol mensen schoot

WERKENDAM – Maandagmiddag 7 september heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant tegen een 30-jarige verdacht drie jaar cel opgelegd.

Op 8 oktober 2017 heeft hij zich schuldig gemaakt aan een poging doodslag op vijf personen in een jachthaven in Werkendam. Hij is naar een jachthaven gegaan en heeft daar met een semiautomatisch vuurwapen diverse schoten afgevuurd. Hij heeft twee keer geschoten op een kajuit van een motorboot waar op dat moment vier personen aan het kaarten waren. Vervolgens is hij zijn eigen binnenvaartschip binnengegaan en heeft daar geschoten in de richting van een ander persoon, die maar enkele meters bij hem vandaan stond. (www.hardnieuws.nl, Brabants Dagblad)