Hattem wil beter zicht op de jachthaven: Wat gebeurt daar eigenlijk?

Hattem – Jachthavens blijken een toevluchtsoord voor criminelen. Op de kade worden deals gesloten en via het water wordt drugs verhandeld, terwijl met de aankoop van boten de herkomst van oneerlijk verdiend geld wordt versluierd. Gebeurt dat ook in Hattem?

Voor alle gemeenten op de Veluwe is een ondermijningsbeeld gemaakt. Daarin staat waar en op welke manier de georganiseerde misdaad toeslaat. Of wat kwetsbare plekken zijn om toe te slaan. De inhoud van deze documenten blijft vaak geheim. Ook in Hattem, maar die gemeente maakt wel het plan van aanpak openbaar. Daarin staat hoe zij het criminelen moeilijker wil maken. De jachthaven is een locatie die extra aandacht nodig heeft. (deStentor)