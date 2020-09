Harlingen wil tallshiphaven van het land worden

Harlingen – In 2022 is Harlingen voor de derde maal gasthaven tijdens de Tall Ships Races. ,,We willen van Harlingen de tallshiphaven van het land maken.’’ Het hele jaar door liggen er wel een of meerdere tallships afgemeerd in de Harlinger havens. De zeegaande zeilschepen zijn met hun dwarsgetuigde masten blikvangers bij uitstek. In juli 2022 zullen het er mogelijk zo’n tachtig tot honderd zijn, als Harlingen net als in 2014 en 2018 gasthaven is voor de Tall Ships Races Harlingen 2022. (Leeuwarder Courant)