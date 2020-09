Stichting koestert stoomsleepboot Maarten en zijn verhalen

SNEEK – De geschiedenis van stoomsleepboot Maarten, in 1926 gebouwd bij Van der Werf in Deest, was helemaal bekend – op slechts enkele jaren na. Een paar jaar geleden werd het ontbrekende stukje gevonden en blijkt de boot ineens een duidelijke link met Friesland te hebben.

Al jaren ligt stoomboot Maarten in Friesland. Begin jaren tachtig werd de boot naar Lemmer gevaren. Daarna lag het nog een tijdlang in Museumhaven Leeuwarden. Sinds enkele jaren ligt de boot in de Friese hoofdstad aan de Snekertrekweg. Maar een diepere link tussen dit vaartuig en Friesland was er niet.

Althans, in die veronderstelling was de Stichting Stoomsleepboot Maarten. Twee jaar geleden ontving de stichting ansichtkaarten met betrekking tot de bouw van de Afsluitdijk. Op één van de kaarten staat ergens de Maarten, verzekert afzender Kraaijeveld. Hij kon het weten, hij was de toenmalige kapitein. (Sneeker Nieuwsblad, www.stoomsleepboot-maarten.nl)