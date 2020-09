Olympische zeilster Marit Bouwmeester mag vandaag in de Kieler Woche eindelijk weer ‘los’

Kiel – De viervoudig wereldkampioen Marit Bouwmeester snakt na ruim zes maanden naar wedstrijden. Vandaag – donderdag – mag ze weer los, in de Kieler Woche.

De uit Warten afkomstige zeilster maakte net voor de uitbraak van het coronavirus opnieuw duidelijk dat ze in de Laser Radial-klasse nog geen enkele tegenspraak duldt. De 32-jarige Bouwmeester, de olympisch kampioene van Rio de Janeiro, voer eind februari op het WK in Australiƫ overtuigend naar goud. De vierde wereldtitel paste perfect in het rijtje, want ook in 2011, 2014 en 2017 was de door haar broer Roelof gecoachte stuurvrouw de sterkste van het mondiale Radial-circuit. (Leeuwarder Courant, www.kieler-woche.de)