Amels gaat in 2025 met 120 meter het grootste in Nederland gebouwde superjacht afleveren

Vlissingen – Niks geen corona-ellende, de rijkaard die verantwoordelijk is voor deze mega-order laat de centen lekker rollen. Liefst 120 meter moet het schip gaan worden, dat gebouwd zal gaan worden door Amels. Deze jachtbouwer valt onder Damen Yachting dat weer onderdeel uitmaakt van het conglomeraat van Quote 500-lid Kommer Damen (76). Het is voor Amels het grootste schip ooit, maar ook in Nederland is er nooit een groter superjacht gebouwd, zo lezen we in het persbericht. (Quote, www.damenyachting.com)