Eind aan iconische watersportwinkel Wagenaar Watersport in Leeuwarden: “We kunnen de tijd niet terug draaien”

Leeuwarden – Het is een iconische winkel in de binnenstad van Leeuwarden. Althans, voor elk die iets met watersport heeft. Deze week zijn de deuren van Wagenaar Watersport aan de Wijbrand de Geeststraat voor de laatste keer open. In de toekomst moeten er appartementen in het gebouw komen. En dat doet eigenaar James Witteveen toch wel pijn: “Het is jammer dat het gebouw voor Leeuwarden niet blijft bestaan. Maar dat is de tijd. Dat kunnen we niet terug draaien.”

“Ik ben hier 28 jaar geleden begonnen als invalkracht”, vertelt Witteveen in zijn winkel, terwijl hij om zich heen kijkt. “Daarna zocht Wagenaar een opvolger, dus toen heb ik de zaak samen met mijn vrouw overgenomen. En dat is natuurlijk wel raar, om een familiebedrijf over te nemen. En we hebben dat 28 jaar met veel plezier gedaan.”

Tot 2004 waren er zelfs nog twee zeilmakers actief in de ruimte boven de winkel. “Die hadden een opslagruimte, daar ben ik sinds die tijd eigenlijk niet meer geweest. Daar moet ik de komende dagen nog wel opruimen. Ik ben benieuwd wat ik daar precies tegenkom. Maar toen de laatste zeilmaker met pensioen ging, hebben wij vol ingezet op verkoop via internet. Dat werkte goed, maar dat hadden we ook wel nodig.” (Omrop Fryslan)