Eerste Dutch Yachting Weekend in Medemblik trekt ruim duizend geïnteresseerde bezoekers

Persbericht

Medemblik – Het Dutch Yachting Weekend, georganiseerd op de werf van Contest Yachts in Medemblik, maakte een positieve indruk tijdens het eerste weekend van september. Meer dan 1.000 bezoekers genoten van een bezoek aan de jachten van Contest Yachts, Saffier Yachts, Jachtwerf Heeg, Qnautic en AdmiralsTender. Binnen in de hal kon men informatie inwinnen bij toeleveranciers van o.a. zeil- mast en dekbeslag, navigatie apparatuur, interieur aankleding, generatoren, elektronica etc.

Dutch Yachting Weekend laat succesvol zien hoe ‘nieuw denken’ kansen biedt. Het idee is ontstaan in samenwerking met vijf jachtbouwers, als reactie op de afgelasting van de grotere shows dit najaar. Uitgangspunt was dat exposanten en bezoekers elkaar in een veilige, maar toch gezellige omgeving ontmoeten.

De bootshow op het water en in de open lucht omvatte een mooi spectrum van diverse boottypes en afmetingen. Naast de presentatie van bootuitrusting, accessoires en diensten waren er boeiende lezingen voor de bezoekers gegeven door diverse exposanten en experts. Deze veelbezochte sessies bestonden onder meer uit lezingen over tuigage door Seldén, de interpretatie van weerkaarten door Henk Huizinga, elektrisch varen met medewerking van De Stille Boot, verhalen over zeilen naar Nieuw-Zeeland door Werner Toonk, en Tanja Visser was in gesprek met Zeilen over haar deelname aan de Whitbread around the World race met Maiden.

Contest Yachts, die de nieuwe 55CS en 59CS presenteerden, zei over het evenement: “De realisatie van de eerste editie van het Dutch Yachting Weekend is succesvol te noemen. De samenwerking met de collega’s uit de branche is fantastisch geweest. Daarnaast was het goed om bekende klanten te begroeten, en zakelijk interessant om nieuwe potentiële klanten te ontmoeten! ”

Jachtwerf Heeg liet weten veel afspraken te hebben gemaakt voor proefvaarten en meerdere schepen te hebben verkocht. Bovenal was het een gezellig evenement waar een gerichte doelgroep op af is gekomen.

Saffier Yachts was verheugd om weer mensen te ontmoeten. Met zeven boten in het water en op de kade kan Saffier terugkijken op een geslaagd evenement waaruit vele gesprekken zijn gevolgd die komende weken opvolging zullen krijgen.

AdmiralsTender liet weten drie interessante dagen te hebben gehad, met veel belangstelling en ook verkopen.

Qnautic vertelt dat het een goed georganiseerd evenement was, waarin een positieve sfeer de boventoon voerde en er goede leads uit zijn voortgekomen.

Het Dutch Yachting Weekend – een succes.

Meer informatie www.dutchyachtingweekend.nl