Na overname van Haveco door On Deck wordt On Deck nu zelf overgenomen door het Amerikaanse Harken

Weteringbrug – Volop beweging in de watersportsector. In augustus maakt On-Deck, groothandel in diverse watersportmerken, nog bekend dat zij de groothandels activiteiten van de firma Haveco heeft overgenomen. Deze week kwam de mededeling dat de firma Harken haar Nederlandse distributeur On-Deck overneemt.

Harken is een bekende Amerikaanse fabrikant van dekbeslag en maakt een groot aantal producten voor de tuigage. On-Deck is al lange tijd distributeur en groothandel van Harken voor de Nederlandse markt. Harken heeft eerder al een aantal andere distribiteurs in andere landen overgenomen om zo haar positie in de markt te versterken en dichter bij de klant te staan. (‘Overnames in de watersport’ – Vaarwijzer, On Deck, Harken)