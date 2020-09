Zaaneiland beoogde locatie voor nieuwe historische scheepswerf in Zaandam

ZAANDAM – Er is een locatie bekend voor de nieuwe historische scheepswerf die Vereniging Zaans Erfgoed wil realiseren: de noordelijke punt van het Zaaneiland in Zaandam. De vereniging is in gesprek met de gemeente en woningcorporatie Rochdale en hoopt binnen enkele weken goed nieuws te kunnen brengen.

De historische scheepswerf zou een pakhuis als ontvangsthal krijgen en een werfeiland waarop een fluitschip moet worden gebouwd. Het moet ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor de Zaanse rol van de scheepsbouw in de Gouden Eeuw. (NH Nieuws, www.zaanserfgoed.nl)