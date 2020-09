Opnieuw zeiljacht aangevallen door orka’s voor de Spaanse kust bij Corunã

Corunã (Spanje) – Voor de Portugese en Spaanse kust, van Galicië tot Gibraltar plegen orka’s georganiseerde aanvallen op zeilboten. Wetenschappers staan voor een raadsel.

De laatste aanval deed zich afgelopen vrijdagmiddag voor bij Corunã, voor de noord-westkust van Spanje. Halcyon Yachts was met een 11 meter lange boot van een van zijn klanten onderweg naar Groot-Brittannië toen een orka het achterschip meer dan vijftien keer ramde. ,,De boot raakte stuurloos en moest terug naar de haven in Spanje worden gesleept’’, zegt de eigenaar van Halcyon Yachts, Pete Green, tegenover de Britse krant The Guardian. (AD, www.theguardian.com, www.youtube.com)