Heiner besluit Kieler Woche 2020 met een eerste, en Bouwmeester met een tweede plaats

Persbericht

Kiel (Duitsland) – Op het eerste grote zeilevenement na het uitbreken van de Corona-crisis gaan de TeamNL zeilers door met goed presteren. Nicholas Heiner, al zeker van deelname aan Tokio 202One neemt een gouden medaille mee naar huis. Marit Bouwmeester, ook zeker van Tokio pakt zilver. Bart Lambriex en Pim van Vugt zetten in de 49-er klasse een heel erg grote stap richting kwalificatie voor Tokio 202One. Met de vierde plaats voldoen ze aan de prestatie-eis van NOC*NSF.

Hele nominatie voor Lambriex en Van Vugt

Met een vierde plaats op de Kielerwoche pakken Bart Lambriex en Pim van Vugt de voor hun nog benodigde halve nominatie. De eis van NOS*NSF was top zes landen in Kiel. Op het WK van 2019 pakte dit team al de andere halve nominatie. Deze vierde plaats in Kiel is een bevestiging van de doorbraak van dit talentvolle team in deze zeer atletische en uitdagende 49-er klasse.

De steun van het TEAMKPN Sportfonds heeft deels bijgedragen aan progressie van een hele lichting high performance zeilers waarvan Lambriex en Van Vugt nu de belofte waarmaken.

Op de laatste drie evenementen, waaronder twee Wereldkampioenschappen scoorden Lambriex en Van Vugt telkens resultaten rond de top 10 en dit keer in Kiel bijna een podium.

Op dat eerdere WK in 2019 heeft dit team ook Nederland als land weten te plaatsen voor deelname aan Tokio 2020. Die landenkwalificatie staat nog steeds. Goed om te memoreren in de zeilsport gaat slechts één team per land, per klasse naar de Spelen.

Lambriex en Van Vugt moeten nu officieel de nationale selectie ook nog winnen voor het geval een ander Nederlands team aan dezelfde eis van NOC*NSF gaat voldoen. Deze nationale selectie wordt bepaald aan de hand van de opgetelde resultaten van de Kielerwoche 2020 en het EK 2020 dat binnenkort gezeild wordt van 28 september tot 4 oktober op de Attersee in Oostenrijk. Lambriex en Van Vugt hebben in die Nationale selectie nu een ruime voorsprong.

TeamNL Zeilen in zeven van de tien disciplines op Olympische Spelen

Als gevolg van dit resultaat gaat er in elk geval een Nederlands team naar de Olympische Spelen. En dat is best uniek. Want Nederland, dat de laatste jaren te boek staat als het sterkste zeilland van de wereld in olympische klassen, deed nog nooit eerder mee in deze 49-er bij de mannen. Gevolg hiervan is dat TeamNL Zeilen in elk geval vertegenwoordigd zal zijn in zeven van de tien olympische zeildisciplines indien de Olympische Spelen van Tokio doorgaan.

Bart Lambriex zei het volgende:

“We zijn erg tevreden over hoe we dit evenement gezeild hebben. De laatste dag was niet perfect. We sloegen om in de voorlaatste race na een aanvaring. Jammer dat je net naast het podium eindigt, maar zoals gezegd heel blij met de olympische nominatie. Volgens mij was het geen druk. Daar proberen we zoveel mogelijk bij weg te blijven en te focussen op beter worden. Maar we zijn nog nooit zo dicht bij een podium geweest op dit niveau, daar hebben we heel hard voor gewerkt.”

“Het is natuurlijk heel mooi dat we dit nu bereikt hebben. Maar er valt niet een last van onze schouders. Want het ging ons niet om deelname aan de Olympische Spelen, we kijken zeker verder dan dat.”

Marit Bouwmeester scoorde een 20ste plaats in de laatste race en verloor het goud. Boumeester zei: “Vandaag was een wat mindere dag. Maar het was niet zo vreselijk hoor. Ik miste een winddraaiing en gelijk daarna kwam een een dikke windvlaag. Deze week was vooral een training. Het is wat het is. Het was een goede voorbereiding op het EK.”

Nicholas Heiner gaf de volgende reactie: “Het is natuurlijk heel goed dat we weer kunnen racen. Het was op z’n Duits een beetje overgeorganiseerd. Wel jammer dat niet alle toppers er waren. Ik ben zeker tevreden met het resultaat want je moet nog steeds goed varen en scherp zijn om te winnen. Op naar het Open Nederlands Kampioenschap in Medemblik volgende week.”

Meer informatie www.teamnlzeilen.nl en www.kieler-woche.de