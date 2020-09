Leeuwarden – In het onderzoek naar acht gestolen sloepen en één poging tot diefstal zijn zondag twee gezochte sloepen teruggevonden.

Het gaat om een sloep die gestolen was uit Jutrijp en een sloep uit Woudsend. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de sloepen zouden varen in de omgeving van de Loosdrechtse Plassen. In een haven bij de Loosdrechtse Plassen trof de politie de twee sloepen aan. (Leeuwarder Courant)