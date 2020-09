Politie controleert watersporters met een drone, maar mag dat wel?

LATHUM – Bij wijze van proef wordt sinds deze zomer met drones gecontroleerd op het water. Want ook op daar gelden ‘verkeersregels’. De politie is enthousiast, maar de vraag is of het wettelijk wel allemaal in de haak is.

Bestuurders van waterscooters die zodra de politieboot in zicht is nog snel even het dodemanskoord omdoen; het is de waterpolitie een doorn in het oog. Met drones kun je daar actief iets tegen doen.

De politie is enthousiast en wil het volgend jaar doorzetten. “Het droneteam staat aan de kant en stuurt de drones de lucht in. Zodra we een overtreding zien, gaan we er met de boot op af. De beelden nemen we op en kunnen als bewijsmateriaal in een strafzaak dienen.” (Omroep Gelderland, www.politie.nl)