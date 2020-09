De Zeezeilers-zeezeilschool houdt zaterdag 19 september een gratis ‘Open Dag’ met leren zeezeilen op de Waddenzee

Persbericht

Harlingen – De bekende en eerste Nederlandse zeezeilschool ‘De Zeezeilers van Marken’ houdt a.s. zaterdag 19 september 2020 een Open Dag in Harlingen.

Gratis zeilcursus, proefles zeilen op het Wad:

09.30 uur: Drie uur zeilen op het wad

12.30 uur: Ruim Twee uur zeilen op het wad

15:00 uur: Ruim Twee uur zeilen op het wad

Je kunt je op de site opgeven om kennis te maken met de zeilschool. Wij praten graag met je over zeezeilen en de verschillende zeilmogelijkheden en de certificering van RYA of CWO.

Er zijn instructeurs aanwezig die je alles vertellen over cursussen en trainingen die passen bij jouw wensen. Ze zullen je ook in detail uitleggen hoe onze trainingen en tochten eruit zien.

Basiscursussen

Gevorderdencursussen

Jachtschippertrainingen en mooie zeilgebieden

Oceaanoversteken met Astronavigatie

Mijlenmakers en eiland hoppen met gepaste instructie

Adventure meezeiltochten bij de Carieb voor als je geen zeilervaring hebt.

Wedstrijd zeilen. Praktijklessen, Wedstrijden; CAM Race; NSR;

Vuurschepen; 24 uurs;

Meedoen aan het volledige trainingspakket voor teamlid van de RORC Fastnet 2019

We verwachten je minimaal 15 minuten voor de opgegeven tijd op ons zeilcentrum, Zuiderhaven 57 in Harlingen. We hebben enkele zeilpakken aan boord of in ons zeilcentrum.

Meer informatie en opgeven www.zeezeilers.nl