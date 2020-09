Leeuwarden – Als er volgende zomer nog steeds geen coronavaccin is, dan kunnen skûtsjebemanningen in een eigen ‘bubbel’ in quarantaine gaan en tóch de wedstrijden zeilen. Bij de Formule 1 en de Tour de France doet men dit ook: waarom zou het bij het SKS skûtsjesilen niet kunnen? Dat is het idee van schipper Gerhard Pietersma van het skûtsje van Earnewâld. (Omrop Fryslan)