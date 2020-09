Het verhaal van de oostwal ‘spekbak’ LE 86 in het Zuiderzeemuseum

Enkhuizen – Andries Blok (1982) wilde altijd al graag een eigen schip hebben, maar voor, zoals hij het zelf zegt, “Jan met de pet” is dat niet zomaar weggelegd. Andries komt uit een Enkhuizer vissersfamilie en groeit op met water en boten en sinds 2002 werkt hij bij het Zuiderzeemuseum. De eerste jaren als matroos op de veerboten, 5 jaar als smid in de smederij van het ZZM en de laatste 10 jaar onderhoudt en renoveert hij samen met collega’s de maritieme collectie. Hij komt dus genoeg in aanraking met boten en schepen, zou je denken, maar er ééntje zelf bezitten is lang een droom. (www.mijnzuiderzee.nl)