VETUS start eigen virtueel ‘bootshow platform’ met VETUS, MAXWELL en V-Quipment producten

Persbericht

Schiedam – Met trots presenteren wij een virtuele bootshow. In de VETUS Virtual Boat Show kunt u ‘rondlopen’ op onze virtuele stand, een scala aan producten bekijken en productinformatie en specificaties bekijken.



Vetus maakte een speciale videohandleiding voor z’n virtuele bootshow

Dit nieuwe platform zal in de toekomst ook worden gebruikt om nieuwe producten te introduceren, speciale aanbiedingen onder de aandacht te brengen en vragen te stellen aan VETUS specialisten.

Het uitgebreide VETUS systeemportfolio omvat een reeks innovatieve, eenvoudig te installeren producten, waaronder de bekende boegschroeven, motoren en bedieningspanelen, maar ook diverse accessoires zoals waterfilters, watersluizen, patrijspoorten, ventilatieluiken en rolgordijnen / muggenhorren.

We zijn van plan om de komende weken meer merken op de stand te introduceren, waaronder ons anker- en afmeer producten van MAXWELL en het V-Quipment-assortimentn, om het platform uit te breiden en u in staat te stellen om op één plek al uw technische benodigdheden voor uw boot te bekijken.

U kunt de tool hier eenvoudig downloaden. Nadat u de tool heeft gedownloaded, kunt u over de beursvloer lopen en de gewenste producten selecteren vanuit uw stoel in de woonkamer, de boot of iedere andere locatie.

In de tool kunt u een productkeuze maken vanuit een keuzelijst of u kunt de joystick op het scherm gebruiken om te navigeren en verschillende producten te benaderen met uw muis. Met een pictogram van 360 ° -weergave kunt u rond het product draaien, het van alle kanten bekijken of in- en uitzoomen. Voor meer informatie is naast het product een pdf-brochure beschikbaar met meer details.

Meer informatie www.vetus.com en te downloaden software (VETUS_Virtual_Boat_Show_(x86).exe – een android versie staat in Playstore)