Drie dagen ONK-zeilen in Medemblik met meer deelnemers en wachtlijsten, maar zonder feest

MEDEMBLIK – Vandaag gaat het Open Dutch Sailing Championship van start in Medemblik. Ondanks het coronavirus zijn er met 390 boten aan de start meer inschrijvingen dan voorgaande jaren. Voor sommige klassen van de 17 klassen zijn er zelfs wachtlijsten. Op het water zal het dan druk zijn, maar aan wal gaat het feest niet door. “De focus ligt dit jaar echt op de sport.”

Het evenement wordt georganiseerd door het Watersportverbond in samenwerking met sportpromotor en organisator TIG Sports. Organisator Frans Hin is blij verrast door de vele aanmeldingen.

“We zijn vooral heel blij dat het kan en dat we zoveel animo hebben, zegt Hin. “Zeilers zijn heel gemotiveerd om weer een wedstrijd te kunnen zeilen en dan ook nog voor de nationale titel. Ons streven is om zoveel mogelijk zeilers mee te laten doen maar we zitten vanwege de Corona-maatregelen aan ons maximum in de meeste klassen.”

De ambitie van het Watersportverbond, gemeente Medemblik en organisator Tig Sports is om het Open Dutch Sailing Championship vanaf volgend jaar weer uit te bouwen en te organiseren met een vernieuwend en compleet sociaal programma.

Hin vervolgt: “De focus is dit jaar op de sport. We vragen de deelnemers alleen te komen voor hun wedstrijden en weer te vertrekken als ze klaar zijn. Elke klasse wijst een vrijwilliger aan die de deelnemers begeleidt in het naleven van de regels. Maar in 2021 willen we van dit Open Dutch Sailing Championship weer een feest maken voor alle deelnemers en hun fans.”

Vrijwillige wedstrijdcomités

Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond koestert de rol van de vrijwillige wedstrijdcomités in de sport: Van Gerven zei hierover “Met dit evenement willen we de vrijwilligers en verenigingen in onze sport laten zien hoe we de wedstrijden veilig kunnen organiseren in deze omstandigheden. Het laat natuurlijk ook zien dat we kwetsbaar zijn. We leunen al jaren op onze vaste wedstrijdcomités daarom zijn we er ook aan toe om onze wedstrijdcomités te verbreden en geleidelijk te verjongen.”

Open Dutch Sailing Championships

Dit evenement was van oudsher het Nederlands Kampioenschap in de tien olympische klassen. Waarin breedtesporters het tegen de olympische topsporters opnamen. Maar het aantal breedtesporters in de meeste olympische klassen nam langzaam af. Met uitzondering van de Laser en de Finn. Als gevolg daarvan heeft de organisatie in de loop van de jaren een aantal andere zeilklassen uitgenodigd die veel deelnemers kennen.

Fanatieke Finn klasse

Nicholas Heiner in de Finn klasse is niet de enige TeamNLzeiler, de gekwalificeerd is voor Tokio 202One, die aan het Open Dutch Sailing Championship deelneemt. De Finn-klasse in Nederland is een hele actieve en grote klasse waarin veel ex-kampioenen fanatiek zeilen oa. vanuit KWVL Loosdrecht en KWV De Kaag. Onlangs organiseerde de klasse, bij gebrek aan wedstrijden, voor Nicholas Heiner een trainingswedstrijd in de Corona-periode.

Laser Radial het meeste animo

Marit Bouwmeester is Nederlands meest bekende zeilster in de Laser radial. Bouwmeester heeft op het laatst toch afgezegd voor het Open Dutch Sailing Championship omdat het niet meer goed paste in het programma op weg naar het EK, begin oktober in Polen. TeamNL zeilster Maxime Jonker, de vice-wereldkampioen in de Laser radial, zeilt wel mee.

Marit Bouwmeester weet nog goed hoe haar eerste Nederlands Kampioenschappen verliepen. “Vroeger was dat de wedstrijd van het jaar voor mij. Ik heb daar hele toffe herinneringen aan. Ik keek daar naar uit. Ik wilde ze zo graag winnen. Het beste van mezelf laten zien. En als je dan beter wordt en ouder, dan worden de EK’s en WK steeds belangrijker en nu natuurlijk de Olympische Spelen.”

“Iedereen weet; ik wil domineren in deze klasse. Dat wilde ik ook vroeger op het NK. Ik was toen al zo fanatiek dat ik me nog heel goed die keer kan herinneren dat ik drie gele vlaggen kreeg voor pompen en gediskwalificeerd werd, haha. Waardevolle ervaring opgedaan.”

Olympisch gelegenheidsteam in Matchracen

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers zeilen normaal gesproken samen in de 470 klasse en zijn daarin gekwalificeerd voor Tokio 202One. Bij gebrek aan deelnemers zeilt dit duo voor deze gelegenheid samen met Annemieke Bes mee in het matchrace kampioenschap. Doelstelling is om weer wedstrijdritme op te doen met name op gebied van positionering en tactiek. Goed om te weten; Bes heeft dit duo in de Corona-periode, toen hun Griekse coach niet mocht reizen, begeleid als interim-coach. (NH Nieuws, Nauticlink, www.opendutchsailing.org)