Linne (Limburg) – Een boot is vrijdagmiddag in de sluis van Linne omgeslagen toen het waterpeil in de sluis zakte. Dat kwam omdat de opvarenden het touw niet op tijd hadden losgemaakt. De boot is daardoor als het ware in de touwen gaan hangen. Daarbij kwam de onderkant van de boot tegen de muur van de sluis.

Door het kantelen van de boot zijn de opvarenden in het water gevallen. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een Duitse man en vrouw die de boot hadden gehuurd. (www.1limurg.nl)