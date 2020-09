‘Overal horizon’ is meer dan het zoveelste vertrekkersverhaal, eerder een heel persoonlijk verhaal over het leven

Persbericht

Haarlem – In 2015 stapt Femke Lobach aan boord van het zeiljacht Kings’ Legend en vertrekt met haar vriend voor een reis van bijna een jaar de halve wereld over. Hoewel het leven aan boord heerlijk eenvoudig kan zijn, gaat het ze tijdens de reis niet alleen maar voor de wind. Ze kruipen een paar keer door het oog van de naald. Gaandeweg vindt Femke haar ritme en kan ze genieten van het moment. Maar midden op de oceaan kun je geen kant op. Traumatische gebeurtenissen uit Femkes verleden komen weer naar boven en laten haar weerspiegelen op het verleden.

Overal horizon is meer dan een reisverslag. Het is het persoonlijke verhaal van een vrouw die besluit uit de waan van de dag te stappen. Als onervaren zeiler stapt ze aan boord, als wereldreiziger en schrijver stapt ze er weer vanaf.

Femke Lobach (1964) is mental coach en trainer van topsporters, en team performance coach in sport- en bedrijfsleven. Hierover publiceerde zij Groeimindset in sport.

‘Een mooi, uniek en persoonlijk verhaal.’ – Floortje Dessing

‘Natuurlijk is dit een reisverhaal, maar het is ook het verhaal van een leven. Persoonlijk en soms heel ontroerend.’ – Dolf Jansen

Auteur: Femke Lobach

ISBN:9789064107238

Soort: Paperback

Pagina’s: 240 blz

Uitgever: Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Meer informatie www.gottmer.nl