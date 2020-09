Vooralsnog ‘coronaproof’ toerisme in Friesland profiteert van mooie weer: seizoen loopt langer door

Leeuwarden – Het toeristische seizoen begon dramatisch, met campings en hotels die vanwege corona niet open konden. Het seizoen is toch nog beter geworden en met het mooie nazomerweer is het ook nog behoorlijk lang geworden.

In Heeg zijn alle boten bijvoorbeeld verhuurd en ook in de Leeuwarder Prinsentuin liggen nog altijd veel boten. “Mensen zijn nog volop op pad”, zegt Martin Cnossen van Merk Fryslân. “Fryslân is veilig, er komen niet alleen Friezen en Nederlanders zien we, maar ook Duitsers en Belgen weten onze provincie te vinden.

Alles wat lastminute is, vliegt nu weg.” Het seizoen loopt nu door tot en met de herfstvakantie, en dat is normaal niet zo. “Uiteraard speelt het mooie weer een rol en ook mogelijk de dreiging van een nieuwe coronagolf. Dat mensen denken: het kan nu nog.” (Omrop Fryslan)