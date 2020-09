Mooi ONK-zeilweekend maakt Nederland niet minder dan acht zeilkampioenen 2020 rijker

Persbericht

Medemblik – Drie dagen lang was het Open Dutch Sailing Championships een blije boel. Na maanden stilzitten, zonder zeilwedstrijden, was het één en al glimlach bij de honderden deelnemers. Ook de negen nieuwe Nederlandse kampioenen stonden te glimlachen op een besloten podium. Dankzij de gezamenlijke discipline van alle deelnemers, de inzet van alle vrijwilligers, de visie van de organisator en het Watersportverbond en het perfecte zeilweer gaat dit kampioenschap de boeken in als sober en succesvol.

Nicholas Heiner ongeslagen in Finn klasse

Hij was het aan zijn stand verplicht, maar toch moet je het maar doen, alle acht wedstrijden ook winnen. De zeiler van Enkhuizer Watersportvereniging Almere (EWVA) kwam niet altijd als eerste over de startlijn of als eerste bij de bovenboei want er deden ook zeer ervaren Finn zeilers mee, zoals vader Roy, Cees Scheurwater, Peter Peet, Wietze Zetzema en nog 38 anderen. Maar uiteindelijk ging Nicholas Heiner wel alle acht wedstrijden als eerste over de finishlijn om ongeslagen gekroond te worden tot Nederlands Kampioen.

Nicholas Heiner was ook blij. “Het zou raar zijn als je niet wint. Maar je moet wel zorgen dat je slim zeilt en geen risico neemt…. en uiteindelijk moet je vertrouwen op je snelheid. Maar een foutje of te vroeg starten, en je kan het helemaal teruggooien. Ja, dit is de eerste keer dat ik ongeslagen heb gewonnen. Je neemt ook geen risico omdat je weet dat je voor de wind deze mannen kan verslaan. Aan de wind zijn de verschillen best klein, ook met veel wind. Maar de grote verschillen zitten voor de wind. Zoals Wietze (Zetzema) en Roy (Heiner) hebben me het best moeilijk gemaakt in zo een eerste kruisrak. Maar dat maakt het spelletje ook leuk en dat is ook wat ik wil.”

Paul Hameeteman wint Laser Radial: “Winnen is altijd leuk”

Paul Hameeteman (17) laat ook in Medemblik van zich horen. Vorige week won de man van WV Zierikzee nog de Kielerwoche. Deze talentvolle en gedreven talentploegzeiler is in 2020 een klasse apart. Met dit resultaat toont Hameeteman zich een waardig kampioen in een veld met 44 deelnemers.

Hameeteman zei: “Dit is voor het eerst dat ik ongeslagen gewonnen heb. Daar ben ik heel blij mee, echt gaaf. Eerst zou Maxime meedoen maar die viel uit met een blessure. Maar ik had er wel vertrouwen in dat het zou lukken na de trainingen afgelopen maanden. Ik heb hard doorgetraind toen Corona uitbrak. Eerst thuis alleen op de Grevelingen en later begin april ook weer met de talentploeg in Muiderzand. Ik kon ineens vijf dagen in de week trainen omdat school dicht was. Of ik druk voelde? Nee. Ik ga het water op om zo goed mogelijk te zeilen maar ben niet bezig met het feit dat ik moet winnen. Maar winnen is wel altijd leuk.”

Duko Bos pakt de titel in de Laser

In de Laser standaard was Duko Bos te sterk voor de rest van de vloot. Bos is het ook aan zijn stand verplicht. De zeiler van R.Z.V. Rotterdam is nog op zoek naar een halve olympische nominatie en een landenkwalificatie om mee te doen aan de Olympische Spelen van Tokio. De Nederlandse titel en wimpel heeft hij in elk geval op zak.

“Ik ben erg blij dat ik na vorig jaar weer heb kunnen winnen. Vooraf waren er meer sterke deelnemers ingeschreven maar dankzij de laatste Corona-maatregelen zijn er veel buitenlanders afgehaakt. Maar dan moet je het toch ook nog waarmaken. Mijn doel vooraf was om scherper te starten, daar ben ik wel iets te voorzichtig in geweest. Dus die les heb ik wel geleerd en ik ben Nederlands kampioen. Wat wil je nog meer.”

RS Feva: Laura van den Acker en Femke van den Berg Nederlands Kampioen

Laura van den Acker (18) en Femke van den Berg (16) komen uit namens de R&ZV Gouda. Dit team was met afstand de beste in een veld met 28 deelnemers. Laure en Femke zijn nu voor het tweede jaar achter elkaar Nederlands Kampioen.

Laura vertelt: “Op het moment dat we weer mochten trainen zijn we gelijk weer begonnen met zeilen met onze coach Tijmen Beemster. Die is net als wij ook heel blij. Ook dit jaar hadden we goede tegenstanders, maar het is ons wel weer gelukt om te winnen. Ik heb een van de oudste in de klasse en moet nu ook de klasse uit vanwege mijn leeftijd. Dus dit is ook de laatste keer, want we gaan nu door als team in de 29-er.”

Yska Minsk voor de 7de keer Nederlands kampioen in de Yngling

Yska Minsk zeilt namens KWS Sneek samen met Jaap Molenaar en Wouter Toornstra in de Yngling klasse. Minsk is een van de oud gedienden in de wedstrijdzeilsport. Minsk heeft al menig titel op zak in deze driemansboot. We vroegen Minsk naar zijn ervaringen.

“Dit is volgens mij mijn 7de titel sinds 1985 ik ben ook wel de stuurman die het langste in de Yngling zit. Ja elke titel zijn we blij mee en uiteraard doe ik dat niet zelf maar met deze mannen. Samen zijn we goed voor drie titels. Dit is weer het eerste evenement sinds Corona. Ik heb geen meter gezeild. Dus we zijn heel blij dat weer kan en dan ook nog in Medemblik, prachtig wedstrijdwater en een geweldig comite. Complimenten zijn op zijn plaats.”

Team Korpershoek wint het NK Matchrace

Dirk-Jan Korpershoek won met Sebastiano Grazzi en Arianna van de Loosdrecht de finale van het Matchracen van het team van Jelle Roos. Op de derde plaats eindigde het gelegenheidsteam van Afrodite Zegers, Annemieke Bes, en Lobke Berkhout.

Korpershoek en zijn team zeilen namens de vereniging DMTRA en vertelde na afloop. “Wij staan het hoogste op de wereldranglijst matchracen. Dat maakt je wel een beetje favoriet. En we zijn als team ook het meest ervaren in deze Elliott in het matchracen. Dus dat legt wel wat druk op onze schouders. Daarom waren we heel blij dat de eerste twee dagen goed gingen. Maar dan begint vandaag alles opnieuw. In de finale zakte de wind eruit. Dus dan wordt het wel nagelbijten. Maar uiteindelijk overtuigd met 3-0 gewonnen, heel blij mee.”

Van Dijk en De Waard pakken Formula 18 Titel

Jolbert van Dijk en Frank de Waard zeilen in de Formula 18 Catamaran klasse en komen uit voor KNZ&RV de Maas in een veld van 16 deelnemers.

Van der Velden, Kop en Van der Meijden pakken SB 20 ONK

Jeroen van der Velden zeilt de SB 20 met Jeroen Kop en Jan van der Meijden namens WSV de Biesbosch. Op hun debuutevenement pakken ze gelijk de hoofdprijs in een veld met 18 boten. Jeroen van der Velden gaf de volgende toelichting:

“We zeilen al 30 jaar met elkaar en varen voor het eerst in deze boot. Kwart tonner, J24, J22 IMS IRC. We zochten een leuke klasse en kochten deze boot Ukraine in januari, dit is de eerste keer dat we ermee zeilen en gelijk Nederlands Kampioen. Topevenement dus.”

Paul Verhallen wint Contender NK

Paul Verhallen van WV de Helling in Culemborg won het Nederlands Kampioenschap in de Contender klasse met 18 deelnemers.

“Ik heb lekker gevaren drie mooie dagen gehad super comité. Geweldig gevaren. Ik ben in het evenement gegroeid. Ik had vooraf niet getraind, echt treurig he. Maar ik heb alle Contender zeilers echt gemist hoor, maar ik denk zij mij niet haha,” besloot Paul Verhallen lachend.

Meer informatie www.opendutchsailing.org en uitslagen