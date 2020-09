Zo majestueus zweeft de AC75 ‘Britannia’ over het water

Nieuw-Zeeland – Ineos Team UK is één van de drie uitdagers in de America’s Cup van maart 2021. De Engelse uitdager, geleid door de gouden olympiër Ben Ainslie, heeft een bijzondere video van de foilende AC75 ‘Britannia’ online gezet. Daarin glijdt de monohull zonder zwaard in totale controle door de lucht en óver de golven.

Het is een majestueus gezicht, zelfs wanneer de boot door de wind gaat. Sublieme beelden, waar een subliem muziekje bijhoort. U bent gewaarschuwd… (Nauticlink, Ouest France, ineosteamuk.americascup.com)