Royal Huisman begint aan 85 meter lang superjacht APEX 850 met een mast van recordhoogte: 107 meter

Vollenhove – De Vollenhoofse scheepswerf Royal Huisman zou vandaag vast het gesprek van de dag geweest zijn in Monaco. Maar omdat de internationale botenshow in het vorstendom niet doorgaat, hebben ze een nieuw spraakmakend ontwerp online moeten presenteren aan de nautisch wereld. Met een mast van 107 meter valt het Amerikaanse Vrijheidsbeeld er bij in het niet.

Top drie

Het 85 meter lange zeiljacht komt van de tekentafel van de Engelse superjachtontwerper Malcolm McKeon. Volgens werfvoerder Jurjen van ‘t Verlaat is er sprake van een boot die tot Huismans top drie gaat behoren, na de Athena en Sea Eagle II, die vorig jaar de werf verliet.

CEO Jan Timmerman zegt hierover: ,,Twee van tien grootste aluminium zeiljachten van de wereld zijn door Royal Huisman gebouwd, de APEX 850 zou een passende derde worden.’’ (deStentor, www.royalhuisman.com)