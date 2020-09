Leeuwarder (41) vrijgesproken van helen gestolen boten: ‘Ik ben misschien naïef geweest’

Leeuwarden – Een 41-jarige inwoner van Leeuwarden is woensdag vrijgesproken van heling van een drietal boten. De man had de boten in september vorig jaar gekocht van de ex-vriendin van de eigenaar.

De Leeuwarder had niet in gaten dat hij betrokken was bij een zwendel: de vrouw die de boten aan hem had verkocht, was de ex-vriendin van de eigenaar. De Leeuwarder had de boten voor 5000 euro gekocht. Hij had bij de havenmeester van de jachthaven in Leeuwarden nog navraag gedaan en alles leek te kloppen. „Ik ging er vanuit dat het wel goed zat”, aldus de verdachte. (Leeuwarder Courant)