Internationale veiling van motorjachten, zeiljachten en sloepen met unieke ‘Florida Everglades airboat’ als pronkstuk

Persbericht

Amsterdam – Een ‘Florida Everglades airboot’ gebouwd door voormalige de Belgische vice-kampioen ‘hovercraft varen’, is het pronkstuk op een internationale botenveiling. De boot is speciaal gebouwd als zeer populair vervoermiddel in moerassige en / of ondiepe gebieden waar een standaard binnen- of buitenboordmotor met een ondergedompelde propeller onpraktisch zou zijn. Bekende internationale gebieden zijn in de Florida Everglades maar ook in de Indian River Lagoon, Kissimmee en moerassen.

Veilingmeester Bolweg: ‘De airboot is een bijzonder object waar we grote verwachtingen van hebben. Ik heb nog nooit een dergelijke boot in de Nederlandse wateren gezien. Maar binnenkort misschien wel in de Amsterdamse grachten of op de Kaagerplassen? Dat zou wel bijzonder zijn.

Bootveiling.com heeft de opdracht gekregen ruim 50 boten afkomstig uit particulier bezit door middel van een online veiling te verkopen. De boten worden geveild omdat de eigenaren graag hun boot en watersportliefde willen overdragen zodat er weer actief mee gevaren gaat worden door enthousiaste nieuwe watersporter.

De veilingmeester verwacht dat de kwaliteitsboten de nodige belangstelling van zowel nieuwe watersporters als bootliefhebbers met een lange watersport historie zal krijgen. ‘Het is het moment om een boot te kopen zodat je kan genieten van een eigen vaar vakantie in deze tijd’, aldus Bolweg.

In september en oktober hebben we een ruim aanbod van zeilboten, motorboten en klassieke sportboten die voor iedere watersporter tot de verbeelding spreken: Bavaria 31 zeilboot, Princess 385 motorboot, een klassieke motorboot Mitchell 31, een Standfast 30 getekend door Frans Maas. Een mooie Gillessen Dolman vlet, 2 bakdekkers en een Antaris en Harding sloep en diverse betaalbare zeilboten zoals een Etap. Bij Bootveiling is er door de grote belangstelling in het lopende seizoen veel vraag naar boten in alle categorieën om nog in het najaar te kunnen varen.

Zaterdag 26 september van 11 tot 14 uur zijn er kijkdagen door heel Nederland, België, Spanje, Italië. Aanmelden is noodzakelijk ivm het Corona virus op de website van bootveiling.com

Voor alle details kan je kijken op de website van bootveiling.com. De veiling is “as is where is” dus in de staat waarin de boot zich bevindt. De koper zal zelf moeten zorgen voor het ophalen na gunning.

Meer informatie www.bootveiling.com