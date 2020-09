Bootverhuurder en zeilvakantie-boeker Tubber heeft dankzij vele omboekingen nu al ruim 30 procent hogere bezetting in 2021

Persbericht

Groningen – Corona heeft voor veel omboekingen in de reisbranche gezorgd. Reizigers die dit jaar op zeilvakantie zouden gaan hebben noodgedwongen omgeboekt naar volgend jaar, of een voucher gekregen. Die vouchers worden nu veelvuldig ingezet waardoor het aanbod voor volgend jaar steeds kleiner wordt.

Normaal gesproken worden reizen in het hoogseizoen geboekt tussen november en februari. Door de vele omboekingen van dit jaar is er geconstateerd dat er nu al 30 tot 40% meer bezetting is in het hoogseizoen van 2021 dan normaal in deze periode. Door de (onverwachte) negatieve reisadviezen voor Kroatiƫ en Griekenland tijdens het hoogseizoen van 2020 zijn er bij beide landen veel boekingen omgezet naar 2021 en zitten deze bestemmingen dus ook sneller vol.

Onze partners geven aan dat het het voorjaar van 2021 ook al een veel hogere bezetting heeft dan normaal vanwege de omboekingen en het gebruik van vouchers. Er zijn veel boekingen omgezet naar de maanden maart, april, en mei. Ook september en oktober zijn al ongewoon hoog bezet in 2021.

Minder aanbod

Veel verhuurders kiezen ervoor om hun oude jachten te verkopen om hun bedrijf financieel gezond te houden waardoor er minder aanbod zal zijn dan voorgaande jaren. Daarnaast hebben vliegmaatschappijen veel vouchers uitgegeven en veel omboekingen te verwerken gehad, wat ook zorgt voor een hogere bezetting dan normaal voor 2021. Zo hebben sommige grote verhuurders soms wel 30% van hun vloot van de hand gedaan.

Nederlanders

Afgelopen jaar hebben Nederlanders meer vakantiedagen opgebouwd. Veel mensen zijn door alle negatieve reisadviezen niet meer op vakantie geweest. Uit onderzoek van Travelstore blijkt dat ruim 76% van de ondervraagde Nederlanders aangeven dat ze in 2021 op vakantie willen. Daarvan wil 55% op vakantie binnen Europa. In Nederland waren afgelopen vakantieperiode alle beschikbare boten compleet volgeboekt en de verwachting is dat veel Nederlanders ook in 2021 in Nederland op vakantie willen.

Op tijd boeken

Uit alles blijkt dat 2021 sneller volgeboekt zal zijn wegens de omboekingen en vouchers. Met de voorspelling dat veel vakantiegangers in Nederland op vakantie willen gaan, zal ook Nederland snel vol raken. In voorgaande jaren werd er in de eerste maanden van het jaar geboekt voor het hoogseizoen van hetzelfde jaar. Voor de grootste kans op de gewenste zeiljachten en catamarans is er het dringende advies om in de komende maanden (uiterlijk in november) al te gaan boeken.

Meer informatie www.tubber.com