Zeiljachten in jachthaven Oostende bedolven onder het zand

Oostende, Blankenberge (België) – De voorbijrazende storm Odette hield dan wel de pleziervaartuigen en ook heel wat grotere schepen veilig in onze havens. In Oostende ontsnapten een aantal aangemeerde zeiljachten aan de pontons van de Royal North Sea Yacht Club in het Montgomerydok niet aan de begeleidende zandstorm.

In de Blankenbergse jachthaven was het alle hens aan dek. Zo’n twintig pleziervaartuigen dreigden deze nacht op drift slaan nadat een ponton met verschillende boten losgeslagen was. Dankzij de tussenkomst van de Blankenbergse Vrijwillige Zeereddingsdienst werd een ravage vermeden, maar toch liepen er enkele boten flink wat schade op. (Krant van West-Vlaanderen, www.focus-wtv.be)