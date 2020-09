Najaarseditie Boot Sneek schuift door naar voorjaar 2021

Persbericht

SNEEK – Ook de Najaarsshow van Motorboot Sneek in november gaat helaas niet door. In april werd de voorjaarseditie al afgelast. Onzekerheid over het verloop van de coronacrisis noopt de organisatie tot het maken van deze lastige keuze. “Wij kunnen op dit moment de veiligheid van onze bezoekers, deelnemers en sponsoren niet 100 procent garanderen”, laat voorzitter Mark Bakker weten. “En veiligheid gaat boven alles. Wij richten onze pijlen op 2021.”

De grootste motorbotenshow van het noorden stond gepland voor 6, 7 en 8 november. De zes organiserende watersportbedrijven zouden hun deuren weer wagenwijd openzetten voor het publiek. Bijgestaan door een groot aantal gastwerven. Ieder jaar levert dat een grote toeloop op van geïnteresseerde watersportliefhebbers. Bezoekers krijgen een prachtig kijkje in de keuken van de deelnemende bedrijven en vinden er ook stands van gastwerven. Onder het genot van een hapje en drankje worden zij op de hoogte gebracht van de laatste trends en noviteiten. De aanwezigheid van honderden indrukwekkende motorjachten is daarbij een ware publiekstrekker.

Coronacrisis

Maar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als jaar zonder Motorboot Sneek. De organiserende watersportbedrijven – Aquanaut Dutch Craftsmanship, Brandsma Jachten, De Valk Yachtbrokers, Jansma Jacht, SK Jachtbouw en Vivante Yachts – besloten in april de Voorjaarsshow al te cancelen. Dat gebeurde op een moment dat de coronacrisis in volle hevigheid plaatsvond. Ook nu lijkt het virus weer bezig met een vervelende opmars. Volgens het RIVM wordt het risico op besmetting te groot om nog langer verantwoord evenementen van deze grootte te laten plaatsvinden. Voor de organisatie hét moment om het zekere te verkiezen boven het onzekere.

“De vraag is ook of buitenlandse bezoekers straks naar ons evenement mogen komen”, verduidelijkt de voorzitter. “Terwijl Motorboot Sneek erg geliefd is bij onze oosterburen. Daar komt bij dat de winterperiode voor de deur staat. De kans is aanwezig dat het aantal coronabesmettingen de komende tijd blijft toenemen. Voor ons is het daarom onmogelijk om een inschatting te maken van de situatie in november. Kunnen we de veiligheid van onze bezoekers en deelnemers dan garanderen? Zonder die garantie willen we ons mooie evenement niet organiseren.”

2021

De organisatie van Motorboot Sneek, dat in 2009 zijn eerste editie beleefde, richt daarom de blik op april 2021. “We hopen dat de situatie het op 9, 10 en 11 april weer toelaat om een veilige Voorjaarsshow te organiseren”, legt Bakker uit. “Mocht dat zo zijn, maken wij er weer een prachtig event van voor de vele watersportliefhebbers. Samen met de deelnemende bedrijven en gastwerven zorgen wij dan voor een onvergetelijke Motorboot Sneek.”

Meer informatie www.motorbootsneek.nl