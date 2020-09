Engelse botenbedrijf en jachtmakelaar Ancasta opent vestiging in België

Persbericht

Nieuwpoort – Ancasta, het toonaangevende internationale boten verkoopbedrijf, opent een nieuw verkoopkantoor in Nieuwpoort. Het kantoor wordt gerund door Karl Verhaegen en biedt een makelaarsdienst aan in heel België en Nederland.

Karl heeft een erg ruime ervaring in de watersport en de maritieme professionele wereld, zodat hij het hoge niveau van dienstverlening en de ruime keuze kan bieden, waarop klanten van het merk Ancasta steeds kunnen vertrouwen, of het nu gaat om het kopen van een nieuwe boot of een tweedehands zeil- of motorboot.

Karl zal actief zijn vanuit Nieuwpoort en zal worden aangesloten op het uitgebreide verkoop- en marketingnetwerk van Ancasta. Voor verkopers betekent dit dat alle boten vermeld worden via de websites, tijdschriften en kantoren van Ancasta, wat resulteert in een team van meer dan 40 makelaars die namens hen aan de slag gaan.

En voor kopers? Karl kan advies geven bij de aanvang van het koopproces, alsook daarna het volledige pakket aan diensten regelen, van het vinden van opslag- en ligplaatsen tot begeleiding in eventuele administratieve afhandeling. Karls lokale maritieme kennis betekent ook dat hij, indien nodig, professionele hulp kan aanbevelen, zoals scheepsmonteurs of elektriciens.

“Ik ben verheugd om het eerste Ancasta-kantoor in de Benelux te openen”, zegt Karl, “en om mensen te te begeleiden bij het kopen of verkopen van boten. Door me aan te sluiten bij een bedrijf met visie, expertise en reikwijdte, zal Ancasta mij in staat stellen de best mogelijke klantervaring aan te bieden aan zowel verkopers als kopers. ”

Nick Griffith (MD) bij Ancasta International Boat Sales, zegt: “Het is geweldig om Karl te verwelkomen in het Ancasta-team en om ons netwerk van zeer bekwame bootverkopers uit te breiden. Met Karls expertise op het water en zijn diepgaande kennis van de maritieme markt, zijn we ervan overtuigd dat hij het buitengewoon goed zal doen.”

U kunt Ancasta Nieuwpoort en Karl Verhaegen bereiken via +32 (0) 478 280546 of e-mail karlverhaegen@ancasta.com

Meer informatie www.ancasta.com