NOORDWIJK – Het was een opmerkelijke vondst een jaar geleden. Toen Jan van der Putten op 21 september in alle vroegte het Noordwijkse strand aan het schoonmaken was, zag hij in de branding een aangespoeld zeilschip liggen. Een Albin Vega. Volledig verlaten. De politie deed onderzoek, maar had geen aanknopingspunten. Nu, een jaar later, is de boot voor Jan als eerlijke vinder. (Omroep West)

Deel dit...

Pinterest Linkedin