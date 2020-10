Jeugd WK Zeilen 2021 en WK Zeilen 2022 in Scheveningen beide een jaar uitgesteld

Persbericht

Den Haag – De Wereldkampioenschappen Jeugdzeilen en de Wereldkampioenschappen Zeilen, die gepland stonden in de zomer van 2021 en 2022, zijn beide met één jaar uitgesteld. Het uitstel is een gevolg van de COVID-19 pandemie. Het allereerste WK Zeilen in Nederland en The Ocean Race stop-over komen, als gevolg van deze beslissing, beide in de zomer van 2023 naar Den Haag en maken daarmee van Scheveningen het mekka van de wereldwijde wedstrijdzeilsport.

Nieuwe data

World Sailing, het Watersportverbond, gemeente Den Haag en organisator TIG Sports bevestigen de volgende nieuwe data:

● Jeugd WK Zeilen 2022: voorjaar / zomer 2022 (datum n.t.b)

● WK Zeilen 2023: donderdag 10 tot en met zondag 20 augustus

Dubbel gevoel bij Wethouder Bredemeijer

Hilbert Bredemeijer, wethouder sport van Den Haag had een dubbel gevoel. “Den Haag en de zeilsport zijn heel erg aan elkaar verbonden. Als je alleen al denkt aan de olympische sporters die hier elke dag voor de Haagse kust trainen vanuit het topzeilcentrum. Daar zijn we supertrots op. Om die reden willen we natuurlijk ook zo snel mogelijk deze twee wereldkampioenschappen organiseren. Maar daarnaast zitten we nog in een onzekere periode. Corona is er nog steeds en we willen het evenement wel veilig en succesvol neer kunnen zetten. De duidelijkheid die we nu geven om beide WK’s een jaar uit te stellen, stelt de sporters, de organisatie en de gemeente in staat om er een geweldig en veilig evenement van te maken. Met de hele stad kijken we ernaar uit.”

Over World Sailing en het WK Zeilen

World Sailing is de internationale zeilbond, het hoogste orgaan in de zeilsport en eigenaar van de vierjaarlijkse Wereldkampioenschappen Zeilen. Op de Olympische Spelen na, is dit WK het meest belangrijke kampioenschap in de olympische zeildisciplines. De verwachting is dat zo’n 1.400 zeilers uit meer dan 90 landen zullen deelnemen. Gedurende twee weken in augustus 2023 strijden de deelnemers om de wereldtitels in de tien olympische en drie paralympische zeilklassen.

Nederland verdedigt titel als beste zeilland ter wereld

Den Haag organiseert in 2023 het WK Zeilen vanuit de haven van Scheveningen. Tijdens het laatste WK in 2018 in Aarhus, Denemarken, won Nederland ‘The President of the IOC Cup’ voor het beste zeilland tijdens dit evenement. De Nederlandse atleten kijken ernaar uit om op ‘eigen’ Noordzee de titel ‘beste zeilland ter wereld’ te verdedigen.

Dorian van Rijsselberghe toernooi directeur

De tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe is toernooi directeur van het Jeugd WK en WK Zeilen. Van Rijsselberghe zei: “Ik kijk er echt naar uit om deze rol te vervullen en dat ik iets terug kan doen voor de sport, die mij zoveel heeft gegeven. Dan heb ik het niet over de medailles, maar over het plezier, de ontmoetingen, de weg ernaar toe en het samen genieten. We gaan ervoor zorgen dat alle deelnemers dat ook in Den Haag gaan ervaren tijdens het Jeugd WK en het grote WK. En dat heel sportminnend Nederland van dichtbij kan kijken en meegenieten. Plezier en prestaties gaan hand in hand, waar kan dat beter dan in Scheveningen. We hebben nu een jaar extra de tijd om er nog iets mooiers van te maken.”

Over het Jeugd WK Zeilen

De Jeugd Wereldkampioenschappen wordt gezien als de opstap naar het grote WK Zeilen voor talenten tot 19 jaar. Bijna alle Olympisch kampioenen hebben ooit aan de Jeugd Wereldkampioenschappen meegedaan. Den Haag organiseert in 2022 de 50ste editie van de Jeugd Wereldkampioenschappen Zeilen. Tijdens deze editie wordt voor het eerst kitesurfen toegevoegd.

In de loop van de jaren groeide het Jeugd WK uit tot meer dan een krachtmeting van alle jonge talenten over de hele wereld op één centrale plek. Het evenement zorgt ook voor sociale cohesie van alle deelnemers onderling. Sociale activiteiten zijn dan ook een belangrijk onderdeel van het evenement met het doel vriendschappen voor het leven te creëren.

The Ocean Race

In juli 2020 maakte de organisatie van The Ocean Race een tienjaren plan bekend met de start van de eerstvolgende editie in oktober 2022. De beste offshore zeilteams van de wereld doen nu in het voorjaar van 2023 Den Haag aan. In 2023 bestaat deze legendarische race 50 jaar, die als Whitbread Round the World Race voor het eerst in 1973 van start ging in Portsmouth. De start van de 14de editie van The Ocean Race vindt plaats in 2022 in Alicante, Spanje met de Grand Finale in Genua, Italië in 2023.

Meer informatie www.watersportverbond.nl, www.sailingworlds2022.com