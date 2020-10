In herfstvakantie twee tallships te bezoeken bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam

Persbericht

Amsterdam – In de nacht van 6 op 7 oktober vaart de imposante driemaster bark Europa naar Het Scheepvaartmuseum, waar het schip t/m 8 november te gast is. Normaal bevaart de Europa wereldzeeën, onder meer naar Antarctica, maar nu brengt het schip voor het eerst in 20 jaar een winter in Europa door. Het bezoek aan Het Scheepvaartmuseum vormt de kick-off van een reis over Nederlandse wateren. Bark Europa neemt plaats naast de eveneens indrukwekkende clipper Stad Amsterdam, die tm eind maart 2021 Het Scheepvaartmuseum als tijdelijke thuishaven heeft.

De twee tallships zijn in de herfstvakantie, 10 t/m 25 oktober, dagelijks van 11.00-16.30 uur voor publiek te bezoeken. Daarna is er elke woensdag en zondag van 11.00-15.30 uur open schip op beide zeilschepen. De bemanning heet bezoekers welkom en geeft ze een inkijkje in het leven op het tallship.

Ocean wanderer bark Europa

De bark Europa is in 1911 gebouwd als lichtschip en werd in de jaren 80 omgebouwd tot zeilschip. In 1994 werd het schip door Hedy D’Ancona gedoopt bij Het Scheepvaartmuseum. Het schip vaart sinds dien over alle wereldzeeën en heeft hier zijn bijnaam ocean wanderer aan te danken. Een van de meest bijzondere reizen van het schip vond de afgelopen maanden plaats. Vanwege het Coronavirus werd het vaarseizoen vroegtijdig beëindigd. Vanuit Ushuaia, een stadje op het zuidelijkste punt van Argentinië, zeilde het schip non stop terug naar zijn thuishaven in Nederland. Na een tocht van 81 dagen en 17.500 kilometer kwam het veilig aan in Scheveningen. Dit is de eerste keer in meer dan 20 jaar dat het zeilschip weer bij Het Scheepvaartmuseum te zien is.

Onderzoek naar klimaatverandering

Bark Europa doet vaak gebieden aan die nauwelijks door andere schepen worden bezocht. Daarom kan het schip bijdragen aan het verzamelen van belangrijke data met betrekking tot weersvoorspellingen en klimaatverandering. De Europa draagt bij aan het creëren van meer bewustzijn voor klimaatverandering en de vervuiling van oceanen. Dit brengt de bemanning van het schip ook onder de aandacht van de bezoekers van Het Scheepvaartmuseum.

Bark Europa ligt tot en met zondag 8 november 2020 aangemeerd bij Het Scheepvaartmuseum.

Meer informatie www.hetscheepvaartmuseum.nl