Jachtmakelaardij De Valk opent in Wessem ‘De Valk Limburg’

Naarden, Wessem – De internationale jachtmakelaardij De Valk opent ‘De Valk Limburg’, dat zal worden gerund Jeanne Stukstette. ‘De Valk Limburg’ beschikt op jachthaven Schippersdock in Wessem over een overdekte winterstalling van 4,000 m2, een verkoophaven en jachtservice faciliteiten.

De Maasplassen is een uitgebreid, aaneengesloten netwerk van grote en kleine meren, ontstaan door grindgroeven. Het biedt een watersportgebied van 3.000 hectare. De diversiteit van de Maasplassen maakt het een absoluut mekka voor alle watersporters. Vanaf het water is de prachtige natuur te zien die mede door de Maas is ontstaan. De Maas en de Maasplassen bieden uitstekende mogelijkheden om mooie routes te varen door de combinatie van de bijzondere natuur en aanlegmogelijkheden in dorpen en steden.

De Valk Limburg is gespecialiseerd in de verkoop van polyester- en stalen jachten van zo’n 10 tot 20 meter. Door onze samenwerking met de jachthaven SchippersDock hebben wij de beschikking over een verkoopruimte voor uw jacht.

Het terrein van De Valk Limburg omvat veel extra faciliteiten, zoals een kraan met een capaciteit van 32 ton om boten uit het water te hijsen, een winterstalling in een verwarmde hal en jachtservice.

Meer informatie www.devalk.com en www.schippersdock.nl