België lijkt in Brussel in 2021 weer een eigen watersportbeurs te krijgen

Brussel – Nautibel en beursorganisator FISA kondigen een exclusieve samenwerking aan die vanaf 2021 voor een zekere deining in de Belgische watersportwereld wil zorgen. Aan plannen geen gebrek.

Zo staat er een groot nationaal evenement gepland in Brussels Expo in oktober 2021. Dat wordt de allereerste editie van de Brussels Boat Show. Maar vooraf staat er een Virtuele Boat Show in februari 2021 op het programma. En in maart 2022 is het verzamelen geblazen voor een in-water event, de Nieuwpoort International Boat Show, in de Vlaamse Yachthaven van Nieuwpoort. (Bootmagazine.be)