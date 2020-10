Nederlands zeilduo plaatst zich met een zesde plaats op EK 49er voor Olympische Spelen

Attersee (Oostenrijk) – Op het Europees Kampioenschap in de olympische 49er-klasse, hebben Bart Lambriex (22) en Pim van Vugt (25) voldaan aan alle prestatie-eisen voor de Olympische Spelen van Tokio. Met de zesde plaats op dit EK in Oostenrijk sluit dit talentvolle duo de nationale selectie winnend af en worden ze door het Watersportverbond officieel voorgedragen aan NOC*NSF. Met deze voordracht realiseren Lambriex uit Haarlem en Van Vugt uit Vlaardingen iets wat geen enkele Nederlandse zeiler lukte sinds de introductie van deze spectaculaire skiff klasse, 20 jaar geleden op de Spelen van Sydney.

Lange adem en snelle progressie

Voorafgaand aan dit EK was het team het enige Nederlandse team dat voldeed aan de prestatie-eisen van NOC*NSF in de internationaal zeer hoog aangeschreven 49er klasse. Aan die NOC*NSF eis werd voldaan door een resultaat bij de top acht landen op het WK van 2019 en een score bij de top zes landen tijdens de Kielerwoche 2020. Op dat WK van 2019 realiseerden Lambriex en Van Vugt ook de landenkwalificatie voor olympische deelname.

Voor alle duidelijkheid; in de zeilsport mag maar een beperkt aantal landen per klasse meedoen aan de Spelen en per land mag slechts één team per klasse afgevaardigd worden, als het land geplaatst is.

Bart Lambriex en Pim van Vugt maakten afgelopen jaren een snelle progressie door. Het lukte ze al bijna om zich in februari van dit jaar te plaatsten voor de initiële Olympische Spelen van Tokio. Maar op het WK van 2020 viel het dubbeltje net de verkeerde kant op. Maar dankzij hun doorzettingsvermogen, de snelle groei hebben ze nu aan vriend en vijand bewezen terecht op het allerhoogste platform thuis te horen. Ook tijdens dit EK op de Attersee in Oostenrijk zeilde het team heel goed in deze technische en acrobatische skiff klasse. Volgens kenners lieten ze ook zien dat ze met kwaliteit en zelfvertrouwen over de baan gaan. Zoals bijvoorbeeld met de risicovolle stuurboordstart op dag twee.

Bondscoach Jaap Zielhuis zei:

“Zoals deze jongens zeilen; met veel flair, technisch heel goed verzorgd en met goede snelheid. Maar daarnaast ook nog heel geslepen. Ze maken meestal de goede klappies (op het juiste moment overstag red.). Alsof ze al jaren met de top meedoen. Dat ze hier de hele week al meedoen voor de prijzen is een beetje een verrassing. Ze laten daarmee hun potentie zien. Ook omdat het niet heel makkelijk was hier op de Attersee.”

“Dit duo komt uit ons High Performance project en hun progressie gaat nu heel snel. Ook zonder het uitstel van de spelen hadden ze zich al kunnen plaatsen voor Tokio. Maar de snelheid waarmee hun progressie nu gaat en het jaar uitstel geeft dit team de mogelijkheid om van een deelnemer mogelijk een kanshebber te worden. Die keuze moeten we nu maken. Hoe gaan we de tijd die ons nog rest zo goed mogelijk inrichten.”

Vrouwen

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz eindigden op een vierde plaats. Op de laatste dag wisten de tweevoudig wereldkampioenen de stijgende lijn door te zetten. Kort samengevat stonden Bekkering en Duetz vanaf dag één op achterstand met twee matige races. Gedurende de week toonden ze veerkracht en kwaliteit en kunnen nu enigszins tevreden terugkijken op een lastig EK.

