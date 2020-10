Politie wil zeehavens in Noord-Nederland afsluiten voor publiek: ‘Criminelen hebben er vrij spel’

Hilversum – Noordelijke zeehavens zoals Harlingen, Lauwersoog, de Eemshaven en Delfzijl zijn vrij toegankelijk voor iedereen. En dat is een risico, zegt Joop de Schepper van de Politie Noord-Nederland. Het maakt de havens aantrekkelijk voor criminelen.

De havens aan de Waddenzee worden gebruikt door vissers, pleziervaarders en af en toe een vrachtschip. Wie er aanmeert vanaf de Waddenzee heeft weinig kans gecontroleerd te worden door de politie. En eenmaal in de haven, kun je spullen vanuit de boot gewoon in een busje laden. Want iedereen kan ongehinderd het haventerrein oprijden tot aan de boten. (Eén Vandaag, Friesch Dagblad)