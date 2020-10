Kostein en Eva knappen samen een 70 jaar oude Zweedse houten boot op

Dordrecht – Kostein Bots heeft van jongs af aan al interesse in boten en varen. Jaren geleden knapte hij samen met zijn vader en broertje een kajuitbootje op en sinds een tijdje ligt een opgeknapte motorboot in Oud-Alblas. Nu heeft hij ook zijn vriendin Eva Baas enthousiast gemaakt om samen een boot op te knappen: een klassiek houten exemplaar uit Zweden.

Kostein en Eva wonen samen in de binnenstad en zien daar regelmatig bootjes varen. Dat leek ze ook wel wat. “De kajuitboot hebben we een tijd geleden verkocht en de motorboot is wat te klein”, vertelt Kostein. “Dus heb ik Eva overgehaald om samen een nieuwe boot te kopen en op te knappen. Het moest in ieder geval een boot worden waar meer dan vier personen op kunnen, want we willen ook familie en vrienden meenemen tijdens een tochtje. We zijn op Marktplaats gaan struinen en kwamen een klassieke houten boot uit Zweden tegen.” (In de Buurt, Instagram Klassiek hout)