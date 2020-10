Jolande gooit het roer om en koopt een boot: ‘Elke vaart is een feestje’

Amsterdam, Amersfoort – Sinds jaar en dag stond Jolande Drop klaar als manager bij Zorg en Welzijn. Op haar 55e besloot ze het roer om te gooien. Ze nam afscheid van haar baan, kocht een boot en begon haar carrière als schipper van de Bolivar.

Jolande woont in Amersfoort en vaart over het water van Amsterdam en Amersfoort als schipper van de Bolivar. “Ik organiseer allerlei scheepstochten. Elke vaart is weer een feestje, of ik nu een vergadering heb of een rondvaart. Ik ben aan het ontdekken of ik hier mijn vaste baan van kan maken. Het is niet eenvoudig en corona helpt zeker niet mee. Maar ik blijf het gewoon proberen.” (In de Buurt)