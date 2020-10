Zeiljacht gestrand bij Petten, schipper overboord geslagen maar gered, net als tweede opvarende

PETTEN – Woensdag rond 13.30 uur kwam er een ‘een man overboord’-noodmelding binnen van zeiljacht ‘Pure’. Direct werden de KNRM Petten, KNRM Callantsoog, de Schoorlse Reddingsbrigade, de Lifeliner en twee ambulances gealarmeerd.

Het jacht was vlak onder de kust door een golf of een zandbank dusdanig komen te hellen, dat de schipper overboord was gevallen. Een golfsurfer bood direct hulp. Reddingboot ‘Dolfijn’ bracht de drenkeling aan de kant.

Een vrouw, die nog aan boord was, is ook naar het strand gebracht. Beiden zijn met lichte onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Het jacht zal later door een berger van het strand worden gehaald. (Noordkop Centraal)