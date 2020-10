Almere – Het is plotseling onzeker geworden of waterplanten in het Gooi- en Eemmeer de komende jaren nog gemaaid kunnen worden. De waterkwaliteit staat er namelijk niet goed voor, zo blijkt uit een onderzoek.

De conclusie is slecht nieuws voor watersporters en recreanten. Zij ondervinden last van de waterplanten en zijn ze liever kwijt dan rijk. Maar het maaien van de planten brengt een verslechtering van de waterkwaliteit met zich mee. (www.omroepflevoland.nl)