Tot groot verdriet van de organisator ook jaarlijkse Bietentocht geschrapt

Sint Philipsland (Zeeland) – De Bietentocht, die jaarlijks wordt gevaren met historische platbodems, gaat niet door. De vierdaagse zeiltocht door Zeeland en West-Brabant zou dit jaar vanwege het coronavirus in een versoberde versie doorgaan, maar ook dat plan is van tafel nu de maatregelen zijn aangescherpt.

De organisatie van de tocht vond het een moeilijke beslissing. Han van Veen had er zelfs buikpijn van. “Het zou al een kleiner feestje worden met veel minder boten dan andere jaren”, aldus de organisator. “Maar als het nu zou doorgaan, met de strengere maatregelen, moesten we als een soort politieagentje gaan optreden. Daar hadden we geen zin in.”

De zeiltocht zou dit jaar starten in Sint Philipsland en via de havens van Zierikzee, Colijnsplaat en Yerseke naar Steenbergen varen. De West-Brabantse stad had zelfs nog geen vergunning voor de tocht verleend, omdat de gemeente pas op het laatste moment wilde beslissen of het door de strengere coronamaatregelen door kon gaan. (Omroep Zeeland, www.bietentocht.nl)