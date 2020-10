Lekker Boats vijf jaar na de start…

Amsterdam – Hoe verging het Meindert Wolfraad, oprichter van Lekker Boats, die vijf jaar geleden in Quote stond? Als je niet kunt vinden wat je zoekt, waarom het dan niet zelf bouwen? Meindert Wolfraad woonde in AustraliĆ«, zag dat ze down under de Nederlandse sloep niet kenden en begon er dus doodleuk zelf een te bouwen. Waren vijf jaar geleden de eerste Lekker Boats net gedoopt, inmiddels staat de teller op meer dan negentig afgeleverde exemplaren wereldwijd en Wolfraad verwacht dat het orderboek dit jaar nog de honderd overstijgt. (Quote, www.lekkerboats.nl)

Deel dit...

Pinterest Linkedin