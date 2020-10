HUIZEN – In Huizen is zaterdagmiddag een watersporter met zijn auto en boottrailer het water in gereden op de boothelling aan de Westkade. De man wilde zijn vaartuig uit het water halen echter ging dit helemaal mis toen hij door onbekende oorzaak vol gas achteruit reed op de boothelling. Met een flinke klap schoot het voertuig met trailer het water in. (regio14.nl)

